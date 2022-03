Leeds rejeitou primeira investida do Barcelona por Raphinha

Raphinha, extremo do Leeds

Extremo passou pelo V. Guimarães e Sporting, entre 2015 e 2019

O Leeds rejeitou a primeira proposta formal do Barcelona por Raphinha, na qual os blaugrana ofereciam 35 milhões de euros, valor que ainda está longe de agradar aos responsáveis de Elland Road, que apontam para os 75 milhões de euros da cláusula de rescisão do extremo, segundo noticia o jornal catalão Sport.

A fonte garante que, apesar da resposta negativa dos ingleses, os dirigentes do Barça mantêm a confiança na aquisição, a preço de saldo, do internacional brasileiro, que tem contrato com o Leeds até 2024 e é um dos jogadores mais bem cotados na Premier League.

O jornal avança ainda que o Liverpool e o Bayern também estão na corrida por Raphinha, mas que o extremo de 25 anos já terá decidido ingressar em Camp Nou no próximo verão, tendo inclusive pedido ao agente, Deco, que faça os possíveis para que a transferência se concretize.

Também a presença de Xavi no comando técnico catalão, aliado à estratégia do clube, assente em apostar na formação esta temporada para que, na próxima, haja um projeto estável e capaz de lutar por títulos são aspetos que agradam a Raphinha.

O Barcelona, que conta com a aprovação de Xavi neste dossiê, vai assim prosseguir as negociações com o Leeds, uma vez que pretende fechar o quanto antes a transferência de Raphinha, visto como o substituto direto de Ousmane Dembélé, cuja saída no próximo verão é um dado praticamente garantido.