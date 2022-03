Leeds quer renovar com Kalvin Phillips e travar o assédio de dois clubes

Médio está a ser fortemente cobiçado por outros emblemas ingleses, mas os "peacocks" não o querem perder.

O Leeds, atual 16º classificado da Premier League, está a preparar um novo contrato para oferecer a Kalvin Phillips, com melhorias no salário. Esta decisão tem como principal intuito afastar o interesse de West Ham e Aston Villa no jogador internacional por Inglaterra em 19 ocasiões.

De acordo com o "The Times", o Aston Villa acena com 71 milhões de euros para levar Phillips já no mercado de verão, enquanto o West Ham fez várias tentativas para o contratar na última janela de transferências e não vai desistir deste processo.

O clube de Elland Road não tem intenções de vender Kalvin, está confiante de que ele vai permanecer nos "whites" e acredita que o facto de o médio de características mais defensivas ser natural da cidade de Leeds pode influenciar a sua escolha final.

Esta temporada, Kalvin Phillips, de 26 anos, soma 15 jogos pela equipa orientada pelo norte-americano Jesse Marsch (que, no mês passado, substituiu o argentino Marcelo Bielsa no comando técnico dos "peacocks"), um golo e uma assistência.