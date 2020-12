Leeds goleia West Bromwich com golaço de um ex-Sporting a fechar as contas

Já o Arsenal conseguiu o segundo triunfo consecutivo.

O Leeds foi a casa do West Bromwich golear por 5-0, em jogo da 16.ª jornada da Liga inglesa, enquanto o Arsenal somou a segunda vitória consecutiva na deslocação a casa do Brighton (1-0).

Para chegar ao 11.º posto, à condição, a equipa de Marcelo Bielsa precisava de ganhar e acabou por começar um triunfo folgado logo aos nove minutos, num autogolo de Sawyers.

Em nove minutos, ampliaram a vantagem para 4-0, por Alioski (31), Harrison (36) e o espanhol ex-Benfica Rodrigo (40), com o antigo extremo do Sporting, o brasileiro Raphinha, a fechar a contagem aos 72, antes de dar lugar ao português Hélder Costa (81).

Se o Leeds segue 'tranquilo' com 23 pontos, a três da Europa, o 'Albion', que também subiu esta época, continua em 'apuros', com oito pontos no dobro das partidas jogadas, no 19.º e penúltimo posto.

Depois de uma primeira parte em que rematou apenas uma vez, contra oito 'tiros' do Brighton, o Arsenal voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu somar novo triunfo, graças a um golo do francês Lacazette, aos 66 minutos.

O resultado, três dias depois da vitória contra o rival Chelsea (3-1), elevou os londrinos à 13.ª posição, com 20 pontos, nove acima dos lugares de descida e a seis dos lugares europeus.

O Brighton é 17.º, com 13 pontos, mas pode cair para os lugares de descida em caso de vitória do Fulham, que visita na quarta-feira o Tottenham de José Mourinho, numa tabela cujo último classificado voltou hoje a perder.

Em casa do Burnley, o Sheffield United somou nova derrota e segue com apenas dois pontos, com o tento de Mee, aos 32, a elevar a formação da casa aos 16 pontos, cinco acima da 'linha de água'.

Southampton, nono, e West Ham, 10.º, empataram hoje sem golos e prosseguem um caminho similar na 'Premier League' nos últimos cinco jogos, em que se igualaram ronda a ronda: dois empates seguidos, após uma derrota, outra igualdade e uma vitória.

Ainda esta terça-feira, o Manchester United recebe o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, à procura de subir ao segundo lugar e se colocar a dois pontos do líder, o Liverpool, que joga na quarta-feira com o Newcastle.