Leeds empatou com o Liverpool. Ou será "Super League Merseyside Reds"?

Leeds empatou com os atuais campeões ingleses, mas no Twitter nunca referiram o nome Liverpool

Leeds United e Liverpool empataram 1-1, esta segunda-feira, em jogo da 32.ª jornada da Premier League. Os reds somam agora 53 pontos e continuam no sexto lugar, ao passo que a equipa de Bielsa se colou ao Arsenal no nono posto.

Aos 31 minutos, Mané inaugurou o marcador, numa jogada em que Diogo Jota esteve em destaque, mas Diego Llorente empatou para os da casa, aos 87'.

No final no jogo, como sucede com quase todos os clubes do mundo, o Leeds publicou rapidamente nas redes sociais o resultado do jogo. Mas, no Twitter, nunca utilizou o nome Liverpool para se referir ao adversário desta noite.

No tweet que suposta a o link da crónica do jogo, pode ler-se tudo menos... Liverpool: "LUFC hold Super League side Merseyside Reds to a 1-1 draw after late Llorente equaliser", uma clara referência ao facto dos reds figurarem entre os 12 fundadores da Superliga Europeia.