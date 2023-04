Leeds e Leicester empatam num duelo de aflitos na Premier League

Igualdade a uma bola em jogo da ronda 33 do campeonato inglês.

Na luta acesa pela manutenção, o Leeds empatou na receção ao Leicester a um golo, mas esteve em vantagem desde os 20 minutos, altura em que o avançado colombiano Luís Sinisterra inaugurou o marcador.

Quando se pensava que o Leeds ia finalmente vencer, quebrando um ciclo de três derrotas consecutivas, duas delas por números pesados que deixam mossa na confiança dos jogadores (5-1 e 6-1 perante Crystal Palace e Liverpool), eis que o veterano Jamie Vardy, que saltou do banco aos 70 minutos a render o avançado brasileiro Tete, fez o golo que garantiu o empate e um ponto precioso ao Leicester.

O Arsenal lidera com 75 pontos (32 jogos), seguido do Manchester City, com 70 (30), do Newcastle, com 59 (31), do Manchester United, também com 59 (30), e do Aston Vila, quinto classificado, com 54 (33).

No fundo da tabela, o Leicester é 17.º, um lugar acima da zona de despromoção, com 29 pontos, menos um do que o Leeds United, que o precede na tabela classificativa.

A ronda 33 da Premier League prossegue na quarta-feira, dia que pode ser decisivo para a atribuição do título, com o bicampeão em título Manchester City a receber o Arsenal, que não conquista a prova desde 2003/04.