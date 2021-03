Leeds e Chelsea não vão além do nulo em Elland Road

Equipa de Hélder Costa trava Chelsea de Thomas Tuchel.

O Chelsea empatou este sábado sem golos do terreno do Leeds, em encontro da 28.ª jornada da Liga inglesa, e desperdiçou a possibilidade de apanhar, provisoriamente, o Leicester no terceiro posto.

Com este empate, os londrinos passaram a somar 51 pontos, contra 53 do Leicester, terceiro e anfitrião do lanterna-vermelha Sheffield United, e 54 do Manchester United, segundo, que recebe o West Ham, em embates marcados para domingo.

Os "hammers", que seguem no quinto posto, podem, por seu lado, igualar os londrinos no último lugar de acesso à Champions, sendo que contam menos dois jogos disputados do que o Chelsea. Já o Leeds ocupa uma confortável 11.ª posição, com 36 pontos.

O português Hélder Costa foi lançado por Marcelo Bielsa, no Leeds, aos 64 minutos de jogo.

Desde que o alemão Thomas Tuchel assumiu o comando da equipa londrina, no final de janeiro, os "blues" somam 12 partidas sem conhecer o sabor da derrota para todas as competições.