Leeds despede o artífice da subida à Premier League após 16 anos de ausência

Tempos de mudança no Leeds, com a equipa à beira da despromoção (ocupa o 17.º posto da classificação. A direção anunciou a saída por mútuo acordo de Victor Orta, que era o diretor desportivo desde 2017.

Com a saída de Orta fecha-se um ciclo e tudo indica que o atual treinador, Javi Gracia, será também em breve destituído, com Sam Allardyce na calha para o cargo.

Victor Orta chegou ao clube em 2017, com a equipa no Championship, e foi o artífice da subida à Premier League, que se consumou em 2020, após 16 anos de ausência, com Marcelo Bielsa ao leme, por ele contratado.

O dirigente espanhol trabalhou no Sevilha, Elche, Zenit e Middlesbrough.