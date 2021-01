LeBron James "usa" Mbappé como imagem de perfil e alimenta rumores

Adeptos do Liverpool entusiasmados com atividade do astro do basquetebol nas redes sociais.

Muito ativo nas redes sociais, há uma atualização recente no perfil de Instagram do basquetebolista LeBron James que deixou a sonhar os adeptos do... Liverpool.

O craque dos LA Lakers utilizou uma imagem de Kylian Mbappé, avançado do Paris Saint-Germain, como fotografia de perfil naquela rede social e deu gás aos rumores que apontam o jovem internacional francês ao clube campeão da Premier League.

Tudo porque LeBron é um dos acionistas dos "reds" e fã assumido de futebol.

O Liverpool é um dos emblemas que já foi apontado a Mbappé - a par do Real Madrid -, jogador que termina contrato com o PSG no verão de 2022. Caso não avance para a renovação, o clube gaulês poderá privilegiar uma venda do dianteiro por verbas que se adivinham... astronómicas.

Um pormenor que, esperam os adeptos do Liverpool, pode querer indicar algo mais...