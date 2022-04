Le Tissier retrata-se por ironia sobre veracidade de massacre em Bucha: "Erro meu"

Le Tissier, à direita na imagem, demitiu-se do cargo de embaixador do Southampton

Ex-jogador inglês causou controvérsia ao "validar" uma publicação que duvidava, sob tom irónico, da factualidade acerca dos relatos de mortes de civis ucranianos

Saído do cargo de embaixador do Southampton na sequência da partilha, em jeito de concordância, de um tweet a ironizar sobre a veracidade do massacre civil em Bucha (cidade da Ucrânia), Matt Le Tissier disse ter feito "uma coisa errada".

"Podia ter escolhido um exemplo melhor. Foi por isso que apaguei o tweet. Não usei o exemplo certo para passar a ideia que pretendia. Foi entendido de maneira errada, o erro é meu. Devia ter pensado melhor, foi uma coisa errada de se fazer", afirmou, ao "Daily Echo", o segundo melhor marcador da história dos "saints".

Matt Le Tissier causou controvérsia ao "validar" uma publicação no Twitter que duvidava, sob um tom irónico, da factualidade acerca dos relatos de mortes de civis ucranianos, alegadamente pela mão de tropas russas, na cidade ucraniana de Bucha.

"A comunicação social mentiu sobre armas de destruição maciça, a comunicação social mentiu sobre a covid-19 (...), mas, honestamente, estão a dizer a verdade sobre Bucha", lê-se no tweet publicado pela página "UnityNewsNet".

Como consequência da reação de Le Tissier, o antigo internacional inglês demitiu-se, no passado dia 6 de abril, do cargo de embaixador do Southampton, clube que representou entre 1986 e 2022, apontando mais de 140 golos.

Em Bucha, foram descobertas, sob olhar de meios da Imprensa internacional e de membros de organizações de defesa de direitos humanos, valas comuns e cadáveres espalhados em ruas, atrocidade alegadamente cometida pelo exército russo. Segundo Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, cerca de 300 pessoas foram executadas.

Porém, o Kremlin negou a autoria de crimes através de Vasily Nebenzya, embaixador russo na ONU, ao afirmar que as imagens captadas são "encenação" e "provocação".