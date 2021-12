Lázio voltou às vitórias, Maurizio Sarri gostou e até elogiou ex-FC Porto

Triunfo do adversário do FC Porto no play-off da Liga Europa frente ao Génova.

A Lázio recebeu e venceu o Génova por 3-1, na jornada 18 do campeonato italiano, numa exibição que agradou a Maurizio Sarri. O técnico do clube de Roma deixou elogios à equipa, sem esquecer Felipe Anderson, jogador brasileiro que na última época esteve no FC Porto, então cedido pelo West Ham.

"Os três avançados jogaram bem, vi o Felipe Anderson em crescendo numa função que não era a dele. No primeiro golo foi fundamental. Facilitámos um jogo difícil", afirmou o treinador após o encontro.

O médio espanhol Luis Aberto, suplente utilizado e autor da assistência para o terceiro golo, também foi destacado. "Está a habituar-se a fazer movimentos diferentes. Treinou pouco nos últimos dias e o ideal era lançá-lo no decorrer do jogo. Está a interpretar bem a fase defensiva. O passe para o terceiro golo é de um verdadeiro jogador", vincou, sem especificar a data para o regresso de Immobile.

Após 18 jogos realizados na Serie A, a Lázio ocupa o sétimo lugar provisório, com 28 pontos. É o adversário do FC Porto no play-off da Liga Europa.