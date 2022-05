Lázio vence Sampdória e isola-se provisoriamente no quinto lugar da Série A

A Lázio, já sem possibilidade de atingir os quatro primeiros lugares, que proporcionam o acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, passou a totalizar mais três pontos do que a Roma, mas a equipa treinada pelo português José Mourinho tem menos um jogo realizado.

A Lázio isolou-se este sábado no quinto lugar da Liga italiana, distanciando-se provisoriamente da rival Roma, ao vencer por 2-0 na receção à Sampdória, em jogo da 36.ª jornada da prova.

O defesa espanhol Patric inaugurou o marcador aos 41 minutos, concretizando o primeiro golo na Série A, na sétima época com a camisola da equipa romana, tendo o compatriota Luis Alberto fechado a contagem, aos 59.

Os rivais da capital italiana podem voltar a ficar igualados, caso a Roma se imponha na segunda-feira no estádio da Fiorentina, que também é parte interessada na luta pelos lugares de apuramento para a Liga Europa da próxima temporada, pois ocupa a sétima posição, a três pontos dos "giallorossi".

No primeiro jogo disputado este sábado, o Nápoles manteve a ténue possibilidade de se sagrar campeão, ao vencer por 1-0 no estádio do Torino, 10.º classificado da Série A, imediatamente à frente do Sassuolo (11.º) e da Udinese (12.ª), que poucas horas depois empataram 1-1.

Os visitantes marcaram o único golo do encontro através do médio espanhol Fabian Ruiz, aos 73 minutos, na sequência de uma boa iniciativa individual, pouco depois de o avançado Lorenzo Insigne ter permitido a defesa ao guarda-redes do Torino, o albanês Etrit Berisha, na conversão de uma grande penalidade, aos 60.

O defesa internacional português Mário Rui foi totalista na defesa dos napolitanos, que reforçaram o terceiro lugar no campeonato, aproveitando a derrota por 2-1 sofrida na sexta-feira pela Juventus, quarta classificada, na visita a Génova.

O Nápoles passou a totalizar mais quatro pontos do que a equipa de Turim, quando estão apenas seis em disputa nas duas últimas rondas, e dificilmente deixará escapar o terceiro posto, tal como só uma hecatombe dos rivais de Milão permitirá aos napolitanos conquistar o título.

O Inter subiu na sexta-feira à liderança, ao vencer por 4-2 na receção ao Empoli, com um ponto de vantagem sobre o Milan e cinco sobre o Nápoles, mas os "rossoneri" podem isolar-se de novo no comando se ganharem no domingo em Verona e, dessa forma, acabarem também com a hipótese de o Nápoles se sagrar campeão.