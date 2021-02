Lázio vence Sampdória e aproxima-se do pódio da Serie A

No Olímpico de Roma, o único golo da partida foi apontado pelo espanhol Luis Alberto

A Lázio venceu na receção à Sampdória (1-0), num encontro da 23.ª jornada da Serie A, e ascendeu provisoriamente ao quarto lugar, ficando em igualdade pontual com a Roma.

No Olímpico de Roma, o único golo da partida foi apontado pelo espanhol Luis Alberto, à passagem do minuto 24, suficiente para bater o emblema de Génova, que contou com o internacional português Adrien Silva de início.

Depois do desaire frente ao Inter (3-1), na última jornada, a formação de Simone Inzaghi "colou-se" à Roma, com os mesmos 43 pontos, sendo que a equipa treinada pelo português Paulo Fonseca ainda vai entrar em campo nesta ronda, assim como a Juventus (quinta colocada) e o Nápoles (sexto), ambos com dois jogos por disputar. A "Samp" é 10.ª colocada, com 30.