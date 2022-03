Lázio vence e ultrapassa a Roma de Mourinho no campeonato

Triunfo por 1-0 na receção ao Veneza.

A Lázio venceu na receção ao Veneza por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga italiana de futebol, e subiu ao quinto lugar, ultrapassando a Roma, de José Mourinho, na tabela classificativa.

O único golo da partida foi marcado por Ciro Immobile, aos 57 minutos, na execução de um penálti, por uma falta cometida sobre o central Luiz Felipe, brasileiro naturalizado italiano.

Ciro Immobile lidera a lista de melhores marcadores do campeonato, com 21 golos, seguido do avançado sérvio Dusan Vlahovic, contratado pela Juventus à Fiorentina na última "janela" de mercado, com 20.

Com este triunfo, a Lázio subiu ao quinto lugar, com 49 pontos, ultrapassando o rival da mesma cidade, a Roma, treinada por José Mourinho, que segue em sexto lugar, com 48.

A Serie A é liderada pelo AC Milan, com 63 pontos (29 jogos), seguido do Nápoles, com 60 (29) e do Inter, com 59 (28).