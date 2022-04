Lázio vence e ultrapassa, à condição, Roma e Atalanta

Redação com Lusa

A Lázio bateu em casa o Sassuolo (2-1), e ultrapassou provisoriamente a Roma, de José Mourinho, e a Atalanta, que jogam no domingo, alcançando o quinto posto da Liga italiana, que dá acesso à Liga Europa.

Neste encontro da 31.ª jornada, Manuel Lazzari, aos 17 minutos, e Sergej Milinkovic-Savic, aos 51, adiantaram a formação da capital no marcador, e o golo de Hamed Junior Traore, aos 90+4, chegou demasiado tarde para o Sassuolo evitar a derrota.

A Lázio soma agora 52 pontos na Serie A, mais um do que a Roma (sexta classificada) e a Atalanta (sétima), que defrontam no domingo a Sampdória e o Nápoles, respetivamente, ao passo que o Sassuolo é nono com 43.

Por seu turno, o Torino (11.º com 38 pontos) ganhou na visita à Salernitana (vigésima e última com 16) com um golo solitário de Andrea Belotti (18 minutos).

E o Spezia, 14.º classificado com 32 pontos, venceu em casa o Veneza, ganhando fôlego na luta pela manutenção, enquanto o adversário de hoje é penúltimo com 22.

O avançado ganês Emmanuel Gyasi foi o herói da partida ao marcar o golo a vitória dos anfitriões aos 90+4 minutos.