Lázio vence e ultrapassa, à condição, a Roma na corrida aos lugares de Champions

Grande golo de Luis Alberto dá vitória da Lázio em Verona e subida ao quarto lugar.

Um grande golo de Luís Alberto deu, esta segunda-feira, a vitória à Lázio na receção à Sampdória, na 24.ª jornada da I Liga italiana, e a subida ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.

O jogo estava complicado para a Lázio por culpa da Sampdoria, que foi uma equipa coesa e bem organizada a defender, que tirou espaços de penetração à equipa romana, sem soluções para ultrapassar o muro adversário.

Quem desbloqueou o jogo, que caminhava para um nulo no final, foi o médio espanhol Luis Alberto, aos 80 minutos, com um remate fantástico à entrada da área, depois de um cruzamento da direita e de um corte de uma defesa para a frente.

O guarda-redes português Luis Maximiliano esteve no banco, mas não chegou a ser utilizado pelo técnico Maurizio Sarri.

Com esta vitória arrancada a ferros, a Lázio logrou subir ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima época, ultrapassando a Roma, de José Mourinho, que tem, contudo, menos um jogo, que se cumprirá na terça-feira frente à Cremonese, em Cremona.

No outro jogo hoje disputado da 24.ª jornada, a Fiorentina, carrasco do Braga na Liga Conferência Europa, foi a Verona impor uma derrota pesada à equipa local, por 3-0, com golos de Antonin Barak, Arthur Cabral e Cristiano Biraghi, aos 12, 38 e 89 minutos.

No topo da Serie A segue imparável o Nápoles, com 65 pontos, seguido do Inter e do AC Milan, segundo e terceiro, respetivamente, ambos com 47, da Lázio, com 45, e da Roma, em quinto lugar, com 44 (menos um jogo).