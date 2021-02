Lazio vence Cagliari com golo de Immobile e 'encosta' na Roma de Paulo Fonseca

A Lazio venceu este domingo por 1-0 o Cagliari, para a 21.ª jornada da liga italiana de futebol, liderada pelo AC Milan, e "encostou" no quarto lugar à Roma, de Paulo Fonseca, que perdeu sábado com a Juventus (2-0).

O máximo goleador da Lazio Ciro Immobile, a passe do sérvio Milinkovic-Savic, aos 61 minutos, foi o marcador do único golo do encontro, que sentenciou a sexta vitória consecutiva e a manutenção na luta pelo acesso aos lugares europeus.

A Lazio segue na quinta posição, com 40 pontos, os mesmos da Roma (quarta), que perdeu com a Juventus (terceira, com 42), a nove do líder AC Milan e abriu vantagem para o Nápoles (sexto, com 37), que perdeu por 2-1 com o Génova.

O Cagliari, que não vence há 14 jogos, ocupa a 18.ª posição, com 15 pontos, na área de despromoção, juntamente com o Parma (19.º, com 13) e o lanterna-vermelha Crotone (20.º, com 12).

O Bolonha venceu por 3-0 em casa do Parma, do português Bruno Alves, com dois golos do gambiano Musa Barrow, aos 15 e 33 minutos, assistido por Nicola Sansone, e um de Riccardo Orsolini, aos 90+2.

Após derrotas com AC Milan (2-1) e Juventus (2-0), o Bolonha regressou aos triunfos em casa do Parma, que não vence há 12 jogos (oito derrotas em quatro empates), e segue no 13.º lugar, com 23 pontos.

O AC Milan reassumiu a liderança ao vencer o Crotone por 4-0, numa partida em que o sueco Zlatan Ibrahimovic, assistido pelo português Rafael Leão, apontou o seu golo 500 ao serviço de clubes.

Depois de terem visto um golo anulado por fora de jogo, os milaneses chegaram ao golo aos 30 minutos, numa jogada de entendimento entre Zlatan Ibrahimovic e o avançado Rafael Leão.

O sueco, de 39 anos, "bisou" aos 64 minutos, para o golo 501 da carreira em clubes, que iniciou com a camisola do Malmö, em 1999, e durante a qual somou passagens por Ajax, Juventus, Inter Milão, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United e LA Galaxy.

Em apenas dois minutos, aos 69 e 70, o croata Ante Rebic "bisou" ampliando para 4-0 a vantagem da equipa da casa, após passes do turco Hakan Calhanoglu.

O defesa português Pedro Pereira foi titular na equipa do Crotone, que somou a terceira derrota consecutiva e mantém o último lugar da Serie A, e o médio Eduardo, que alinha no clube italiano por empréstimo do Sporting, entrou aos 72 minutos de jogo.

A Udinese recebeu e venceu o Verona por 2-0, com um autogolo do guardião Marco Silvestri, aos 83 minutos, e um golo de Gerard Deulofeu aos 90+1 e segue na 11.ª posição, com 24 pontos.

Com Adrien Silva no "onze", a Sampdoria empatou 1-1 na visita ao Benevento, e ocupa a 10.ª posição, com mais quatro pontos do que o adversário de hoje, que ocupa o 13.º posto.

O AC Milan segue na liderança da Liga italiana, com 49 pontos, mais dois do que o Inter Milão, segundo, que na sexta-feira tinha assumido provisoriamente o comando da competição, ao vencer a Fiorentina, por 2-0.