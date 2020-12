Lázio travada em casa pelo Verona e fica mais longe dos lugares europeus

epa08880612 Hellas Verona team celebrates the own-goal of Lazio's Manuel Lazzari, during the Italian Serie A soccer match between SS Lazio and Hellas Verona at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 12 December 2020. EPA/FABIO FRUSTACI

Miguel Veloso esteve entre os titulares.

O Hellas Verona venceu (2-1) este sábado a Lázio, no Estádio Olímpico de Roma, num desafio da 11.ª jornada da Liga italiana, um resultado que deixa o clube da capital transalpina mais distante dos lugares europeus.

Com o internacional português Miguel Veloso entre os titulares, foi através de um golo na própria baliza de Lazzari (45) que o Verona se adiantou no marcador, com Adrien Tameze (67) a garantir o triunfo, já depois de Felipe Caicedo (56), antigo jogador do Sporting, ter marcado para os locais.

A equipa de Simone Inzaghi, que a meio da semana garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ocupa a oitava posição, com 17 pontos, menos dois do que o Verona. A 'Serie A' é liderada de forma isolada pelo AC Milan.

Antes, a Udinese viajou até Turim para somar a terceira vitória (3-2) seguida na competição, que lhe permite "saltar" para o 10.º posto, com 13 pontos, ao contrário do Torino, que ainda só venceu por uma vez, permanecendo em 19.º, com seis.

No primeiro jogo do dia, o Crotone conseguiu vencer pela primeira vez, depois de bater em casa o Spezia, por 4-1, num encontro em que o lateral português Pedro Pereira fez a assistência para o terceiro golo, apontado pelo brasileiro Eduardo Henrique, médio emprestado pelo Sporting.

Apesar do triunfo, os locais continuam na cauda da tabela, com cinco pontos, enquanto o Spezia é 16.º colocado, com 10.