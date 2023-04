Lázio soma quarta vitória seguida e segue firme no segundo lugar

Equila da capital aumentou provisioriamente a distância para os perseguidores, a Roma, o Milan e o Inter

A Lázio ganhou hoje na deslocação ao terreno do Spezia, por 3-0, no arranque da 30.ª jornada da Liga italiana de futebol, e continua firme no segundo lugar após conquistar a quarta vitória consecutiva.

O 'suspeito do costume' Ciro Immobile abriu a contagem de penálti aos 36 minutos, com Felipe Anderson a ampliar a vantagem aos 52 e Marcos António a fechar o marcador aos 89, permitindo à Lazio (com o guarda-redes português Luís Maximiano no banco) passar a contar com 61 pontos, menos 13 do que o líder Nápoles e mais oito do que a Roma, de José Mourinho, que recebem o Verona e a Udinese, respetivamente, no sábado e no domingo.

Já o Spezia segue em zona de perigo, no 17.º posto, logo acima da 'linha de água', com 26 pontos.

No outro jogo do dia da Serie A, a 'aflita' Cremonese, que está no 19.º e penúltimo lugar, com 19 pontos, conseguiu uma segunda vitória consecutiva no campeonato frente ao Empoli, que está em 14.º com 32 pontos, graças a um golo madrugador, logo aos quatro minutos, do avançado nigeriano Cyriel Dessers.