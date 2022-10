Lázio sobe, à condição, ao terceiro lugar da Serie A com a ajuda de um ex-FC Porto

A Lázio foi hoje a Bérgamo vencer a Atalanta, por 2-0, na 11.ª jornada da Liga italiana, e pulou, provisoriamente, para o terceiro lugar, a dois pontos da liderança partilhada por Nápoles e Milan.

A equipa romana, que hoje não pôde contar com o seu homem-golo Ciro Immobile, por estar lesionado, abriu o marcador logo aos 10 minutos, pelo médio Mattia Zaccagni, que bateu o guarda-redes Marco Sportiello, à saída deste de entre os postes, tocando a bola para o fundo das redes.

O segundo golo surgiu já na segunda parte, pelo brasileiro Felipe Anderson, que esteve uma época emprestado ao FC Porto sem sucesso, com um remate à entrada da área que levou a bola a entrar no canto inferior esquerdo da baliza da Atalanta.

No banco da Lázio esteve o guarda-redes português Luís Maximiano, ex-Sporting, e internacional sub-21, mas não chegou a ser utilizado pelo técnico Maurizio Sarri.

O avançado colombiano da Atalanta Luis Muriel foi expulso aos 90 minutos, por acumulação de cartões amarelos.

Este triunfo permitiu à Lázio subir, provisoriamente, ao terceiro lugar, com 24 pontos, a apenas dois do líder Nápoles e do Milan, e com os mesmos da Atalanta, que está em quarto, seguida da Roma, de José Mourinho, com 22, e da Udinese, em sexto, com 21.

No entanto, a Roma recebe ainda hoje o líder Nápoles e o resultado desta partida importante da 11.ª jornada terá implicações nos lugares cimeiros da tabela classificativa.

Nos outros dois jogos hoje realizados, o Torino, nono classificado, causou surpresa ao vencer a Udinese, em Udine, por 2-1, enquanto o Bolonha, 13.º, tirou partido do fator casa para derrotar o Lecce, 17.º, por 2-0.

Nem o avançado português Beto, ex-Portimonense, que foi lançado em campo aos 62 minutos a render o nigeriano Isaac Sucess, valeu à Udinese para evitar a derrota.