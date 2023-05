Lázio salva um ponto frente ao Lecce com golo nos descontos

Empate a dois golos no encontro da ronda 34 do campeonato italiano.

A Lázio empatou 2-2 na receção ao Lecce, na 34.ª jornada da Liga italiana de futebol, um empate que chegou mesmo no final do encontro, com o golo do sérvio Sergej Milinkovic-Savic, aos 90+4 minutos.

O goleador Ciro Immobile inaugurou o marcador, aos 34 minutos, num altura de domínio da Lazio e quando não se perspetivava uma reviravolta no resultado como veio a suceder, com o Lecce a empatar, aos 45+2 e a dar a volta aos 51, através de um "bis" do avançado francês Remi Oudin.

O Lecce suportou o assédio da Lázio em busca do empate, mas vacilou já em período de compensações, quando Milinkovic-Savic cabeceou para o fundo das redes, ao aproveitar um ressalto na área.

De assinalar que o Lecce desperdiçou um penálti ainda na primeira parte, aos 23 minutos, pelo brasileiro Gabriel Strefezza, numa partida em que o guarda-redes português Luís Maximiano esteve no banco da Lazio, mas não chegou a ser utilizado.

Com estes dois pontos perdidos, a Lázio segue em terceiro lugar, com 65 pontos, e pode ser ultrapassada nesta jornada pelo Inter Milão, que soma 63, caso este vença na receção ao Sassuolo, no sábado, enquanto o Lecce é 16.º, com 32 pontos, mais cinco do que o Spezia, primeira equipa abaixo da "linha de água", com 27 (menos um jogo).

O Nápoles, que se sagrou campeão de Itália na jornada anterior, 33 anos depois de ter conquistado o último título, ainda com Diego Maradona, lidera a Serie A com 83 pontos.