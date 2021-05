Lázio perde em Florença e diz praticamente adeus a um lugar de Champions

Desaire por dois golos sem resposta na ronda 35 da Serie A.

A Lázio perdeu este sábado em Florença, frente à Fiorentina, por 2-0, na 35.ª jornada da Serie A, e praticamente atirou a toalha ao chão no que concerne ao apuramento para a Liga dos Campeões.

Dois golos do avançado croata Dusan Vlahovic, aos 32 e 89 minutos, selaram a vitória da Fiorentina, que ficou a perder apenas na posse de bola, 63 por cento contra 37, visto que lhe coube as melhores oportunidades de golo da partida.

Com esta derrota, a Lázio diz praticamente adeus ao objetivo de chegar a um dos primeiros quatro lugares, colocado na sexta posição com 64 pontos, a cinco da Atalanta (que joga em Parma, no domingo) e da Juventus e do AC Milan, que se defrontam no mesmo dia em Turim, todos com 69.

Entretanto, o Inter, já campeão de Itália, goleou na receção à Sampdoria por 5-1, enquanto o Nápoles foi ao terreno do Spezia golear (4-1), subindo, provisoriamente, ao segundo lugar.

A história do jogo foram os golos e a superioridade do Inter, que abriu o marcador logo aos quatro minutos, por Roberto Gagliardini, e ampliou a vantagem aos 26, pelo internacional chileno Aléxis Sánchez, mas a Sampdoria conseguiu reduzir aos 35, pelo avançado senegalês Balde Keita.

No entanto, um minuto depois o mesmo Aléxis Sánchez repôs a vantagem de dois golos para o Inter, aos 36, Andrea Pinamonti "assinou" o 4-1, aos 61, e o avançado argentino Lautaro Martinez fechou a contagem, aos 70.

O Nápoles também cedo resolveu a partida em La Spezia, com três golos antes do intervalo, para se limitar a gerir a vantagem segunda parte em que houve mais um golo para cada lado.

O internacional português Mário Rui voltou a ser utilizado pelo técnico Gennaro Gattuso com quem andou de candeias às avessas, ao ser lançado em campo aos 69 minutos, a render o lateral esquerdo albanês Elseid Hysaj, mas esteve ausente nos três jogos anteriores, com a Lazio, em casa, com o Torino, fora, e com Cagliari, na jornada anterior, por opção técnica.

Com este triunfo, o Nápoles subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, com 70 pontos, ultrapassando a Atalanta, que é terceiro, com 69, mas joga em Parma no domingo, e a Juventus, que é quarto e recebe no mesmo dia o AC Milan, quinto classificado, ambos com os mesmos 69 pontos, todos eles distantes do líder e já consagrado campeão, o Inter, com 85.

Noutro jogo da 35.ª jornada, a Udinese recebeu e empatou a um golo com o Bolonha, duas equipas em posições estáveis na tabela classificativa, quando lhes faltam apenas disputar três jogos.