Lázio impõe-se e vence dérbi com a Roma, de Paulo Fonseca

A Serie A é liderada pelo Milan, que soma 40 pontos e que na segunda-feira visita o Cagliari.

A L´azio somou a terceira vitória seguida na Serie A, ao superar a rival Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, por esclarecedores 3-0, no dérbi romano com que abriu a 18.ª jornada da prova.

No Estádio Olímpico, os "laziali" colocaram-se na frente aos 14 minutos, por intermédio do avançado Ciro Immobile, e dilataram a vantagem pouco depois, aos 23, através do médio espanhol Luís Alberto.

No segundo tempo, o mesmo Luís Alberto "bisou", aos 67 minutos, e sentenciou não só o triunfo da Lázio no 159.º "derby della capitale" para a "Serie A", como também a primeira derrota de Paulo Fonseca diante do rival romano, depois dos dois empates 1-1 que se verificaram na época passada, a primeira do técnico ao comando dos "giallorossi".

A Lázio arrecadou a terceira vitória seguida no campeonato e subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar, com 31 pontos, igualando Atalanta, quinta colocada, e Nápoles, sexto, que apenas entram em campo no domingo.

A Roma, adversária do Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, e que vinha de quatro jogos sem perder, mantém-se no terceiro posto, com 34 pontos, mas poderá ser ultrapassada pela Juventus (33), caso a formação de Cristiano Ronaldo vença o Inter de Milão (37), segundo classificado, no domingo.

A Serie A é liderada pelo Milan, que soma 40 pontos e que na segunda-feira visita o Cagliari.