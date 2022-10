Lázio goleia Spézia e continua em lugares de Champions

Mattia Zaccagni (12) e Alessio Romagnoli (24) colocaram a equipa da casa a vencer por 2-0 ao intervalo, mas foi Sergej Milinkovic-Savic o grande protagonista do encontro da oitava jornada, ao "bisar" aos 62 e 90+1 minutos

A Lázio goleou este domingo em casa o Spézia por 4-0, em jogo da oitava jornada da Liga italiana, e manteve-se no grupo dos mais diretos perseguidores ao líder Nápoles.

"Pressionados" pela vitória do AC Milan, no sábado, frente ao Empoli (3-1), os romanos não facilitaram e este domingo, apesar do penálti falhado por Ciro Immobile nos instantes iniciais do jogo, construíram uma vitória folgada, que lhes permite igualar a Atalanta, que ainda este domingo defronta a Fiorentina, e os milaneses na segunda posição, com 17 pontos, menos três do que o comandante Nápoles.

Mattia Zaccagni (12) e Alessio Romagnoli (24) colocaram a equipa da casa a vencer por 2-0 ao intervalo, mas foi Sergej Milinkovic-Savic o grande protagonista do encontro da oitava jornada, ao "bisar" aos 62 e 90+1 minutos.

Com o guarda-redes português Luís Maximiano no banco, a Lázio cumpriu o terceiro jogo consecutivo sem sofrer golos na Serie A (contra 10 marcados).

Já o Spézia, com o português Leandro Sanca em campo a partir dos 75 minutos, continua sem vencer fora de casa, ocupando o 12.º lugar do campeonato, com oito pontos.