Lázio ganha e Nápoles perde em jogos com reviravolta na Série A

A Lazio recuperou este domingo no marcador para alcançar a quinta vitória consecutiva e o Nápoles no sexto lugar na Série A, numa tarde em que os "laziales" venceram o Sassuolo e os napolitanos perderam em Verona.

Uma jornada de contraste para os dois históricos de Itália: a Lazio esteve em desvantagem e recuperou, enquanto o Nápoles ganhou avanço e não foi capaz de o segurar, deixando as duas equipas com os mesmos pontos, embora os napolitanos tenham menos um jogo.

Em Verona, o Nápoles adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto de jogo, pelo mexicano Hirving Lozano, e tudo parecia encaminhado para uma bela tarde da equipa de Gennaro Gattuso, mas a história foi outra.

Ainda antes do intervalo, Federico DiMarco igualou, aos 34 minutos, e, já no segundo tempo, o checo Antonín Barak (62) e Mattia Zaccagni (79) selaram a reviravolta da equipa da casa, que não teve o lesionado Miguel Veloso e mantém-se no nono lugar.

Em contrapartida, o Nápoles, que teve Mário Rui no banco e era terceiro à entrada para a ronda, cai nesta 19.ª jornada para a sexta posição, ultrapassada por Roma (terceira), Atalanta (quarta) e Juventus (quinta), que venceram os respetivos jogos.

Acabou por ser uma semana difícil para a equipa do sul de Itália, com o 'trambolhão' de hoje no campeonato a seguir-se à derrota a meio da semana na Supertaça de Itália, frente à Juventus.

A Lazio, que estava em sétimo, sobe ao sexto lugar, em igualdade, depois de vencer o Sassuolo, por 2-1.

Os romanos estiveram a perder, com os forasteiros a marcar aos seis minutos por Francesco Caputo, mas o sérvio Sergej Milinkovic-Savic, aos 25, e o capitão Ciro Immobile, já aos 71, acabaram por dar o triunfo à equipa romana.

Mais cedo, Cristiano Ronaldo assistiu na vitória por 2-0 da campeã Juventus frente ao Bolonha, com a equipa de Turim a ganhar margem na perseguição às equipas de Milão, depois de, no sábado, o AC Milan perder com a Atalanta (3-0) e o Inter empatar com a Udinese (0-0).

A equipa de Andrea Pirlo está agora a sete pontos da liderança, ocupada por AC Milan, mas tem menos um jogo disputado.