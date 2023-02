Lázio empata e é ultrapassada pela Roma

A Lázio, que ainda luta pelo segundo lugar, foi ao estádio Marc'Antonio Bentegodi e apenas conseguiu um ponto,

A 21ª jornada da Seria A completou-se com dois empates, tanto na deslocação da Sampdória a Monza como a da Lázio a Verona, com os romanos a perderem o terceiro posto para a rival Roma.

A Lázio, que ainda luta pelo segundo lugar, foi ao estádio Marc'Antonio Bentegodi e apenas conseguiu um ponto, com o empate 1-1 que deixa a equipa no quarto lugar da classificação.

Com 39 pontos, está ainda nos lugares de Champions, a um da Roma, de José Mourinho, e quatro do Inter. O Nápoles é líder, com 56 pontos.

O espanhol Pedro adiantou a Lázio, imediatamente antes do intervalo, aos 45 minutos, com o Verona a responder aos 51, com o tento de Cyril Ngonge.

Em Monza, o português Dany Mota foi titular na equipa local - seria substituído aos 79 minutos, quando a Sampdória, penúltima da tabela, liderava o marcador por 2-1.

Manolo Gabbiadini, aos 12 e 58 minutos, marcou ambos os golos da formação de Génova, com Andrea Petagna a fazer o primeiro golo dos locais aos 32.

Quando parecia sentenciada a derrota do Monza, ainda houve tempo para a salvação da equipa da casa, aos 90+9 minutos, graças à grande penalidade cobrada por Matteo Pessina.