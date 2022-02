Lázio em polvorosa: adeptos protestam junto ao centro de treinos do clube

Um dos motivos que motivou a revolta foi a abordagem da Lázio ao mercado de transferências de janeiro.

Algumas centenas de adeptos da Lázio estão esta quinta-feira junto ao centro de treinos, em Formello, para protestar com o momento que o clube italiano atravessa. A crise dos laziale não é apenas dentro de campo - oitavo lugar na Serie A -, visto que a nível direito o clima está tenso.

Um dos motivos para a revolta dos adeptos prende-se com a abordagem ao mercado de transferências de janeiro. A contratação de Jovane Cabral ao Sporting, por exemplo, deixou, segundo a imprensa italiana, o treinador Maurizio Sarri surpreendido. O técnico não terá tido intervenção no negócio e estará mesmo em ponto de rutura com o diretor desportivo, querendo ter um papel mais ativo na política de contratações do clube.

Numa tarja colocada pelos tifosi lê-se o seguinte: "Um outro mercado em nome da mediocridade. Lotito [presidente da Lázio] não é digno deste clube".

De referir que está agendado treino para a tarde de hoje.

Recorde-se que a Lázio vai defrontar o FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O primeiro jogo, no Dragão, está marcado para 17 de fevereiro; o segundo, em Itália, para dia 24.