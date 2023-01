Lázio deixa escapar Inter, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões

Luís Maximiano continua a ser o guarda-redes suplente dos romanos, que totalizam 38 pontos, os mesmos da Atalanta. Com um ponto nos últimos nove possíveis, a Juventus continua em queda livre

A Lázio, a 20ª jornada da Serie A, descolou do segundo lugar que partilhava com o Inter, após ceder empate 1-1 com a Fiorentina, que foi até quem mais perto esteve de vencer, dominando nas estatísticas.

O defesa Nicolo Casale adiantou os anfitriões aos oito minutos, porém o avançado argentino Nicolas González, com um golo de belo efeito, igualou aos 49.

Luís Maximiano continua a ser o guarda-redes suplente dos romanos, que totalizam 38 pontos, os mesmos da Atalanta, que ganhou, e do Milan, que foi goleado em casa, enquanto a Roma de Mourinho e Patrício, em sexto, está a somente um ponto, com 37.

Ao início do dia, Rafael Leão, que entrou somente na segunda parte, foi impotente para evitar o descalabro do campeão Milan, goleado em casa pelo Sassuolo, por expressivo 5-2.

O luso, que na temporada transata foi eleito o melhor jogador do campeonato, entrou com a desvantagem da sua equipa em 3-1, e participou assim no quarto encontro consecutivo sem vencer, com duas derrotas e dois empates.

Com um ponto nos últimos nove possíveis, a Juventus continua em queda livre - 13.ª com 23 pontos - ao averbar nova derrota, agora por 2-0, em casa, ante o Monza, que fez segundo pelo português Dany Mota, aos 39, depois do tento de Patrick Ciurria aos 18.