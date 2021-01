Lázio continua a recuperação no campeonato italiano

Triunfo em casa da Atalanta por 3-1.

A Lázio deu sequência à boa recuperação na Liga italiana de futebol, ao vencer no reduto da Atalanta por 3-1, resultado que permitiu ao emblema "biancocelesti" ultrapassar a equipa de Bérgamo.

Num encontro da 20.ª jornada, o conjunto da capital transalpina vingou a eliminação da Taça a meio da semana, no mesmo estádio, graças aos remates certeiros do montenegrino Adam Murusic, logo à passagem do minuto três, o argentino Joaquim Correa, aos 51, e o kosovar Vedat Muriqi, aos 82.

O tento de honra da Atalanta, que soma 14 jogos sem perder em todas as competições e 10 na Serie A, foi marcado pelo croata Mario Pasalic, aos 79 minutos.

A equipa treinada por Gian Piero Gasperini desceu à sexta posição, com 36 pontos, e pode ainda hoje ser ultrapassada pelo Nápoles (sétimo, com 34), enquanto a Lazio "colou-se" à quarta classificada Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, que recebe ainda hoje o Verona.

Em Cagliari, um golo do antigo jogador do Estoril Praia, o brasileiro João Pedro (75), encaminhou os anfitriões para um triunfo que parecia certo, mas o marfinense Jeremie Boga, em tempo de descontos (90+4), deu ao Sassuolo o empate e consequente oitavo lugar, com 31 pontos, enquanto formação da Sardenha é antepenúltima da tabela, com 15.

Com vida difícil na prova, continua o lanterna-vermelha Crotone, 20.º, com 12 pontos, após sofrer o 14.ªº desaire, desta vez na receção ao Génova (3-0), que marcou por Mattia Destro (24 e 51) e Czyborra (29), ocupando agora um confortável 14.º posto, com 21, os mesmo da Udinese.

No primeiro jogo do dia, o emblema de Udine colocou um ponto final numa série de nove jogos sem vencer para a Serie A, depois de bater pela margem mínima o Spezia (1-0), com o único tento do jogo a ser anotado pelo argentino Rodrigo de Paul (55), na conversão de um penálti, antes de ser expulso 20 minutos depois, por acumulação de amarelos, tal como o adversário Ricardo Saponara.