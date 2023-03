Lázio com mão dura para adeptos antissemitas: banidos para o resto da vida

Adepto com camisola com referências nazis

Três adeptos foram sancionados pelo próprio clube, enquanto aguardam a conclusão de processos da justiça

A polícia italiana identificou três adeptos da Lázio por antissemitismo (um deles, recorde-se, tinha mesmo uma camisola com o nome "Hitlerson" e o número 88, em referência ao nazismo), durante o dérbi com a Roma, e o clube já tomou medidas, banindo o trio do seu estádio para o resto da vida.

Os três adeptos aguardam ainda a conclusão de processos na justiça cível.

"A Lázio aplicará estritamente o Código de Ética e ordenará a sua remoção do estádio para toda a vida", anunciou o clube num comunicado.

