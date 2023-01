Lázio castigada por cânticos racistas contra Umtiti e Banda

Clube da capital vai receber o Empoli com a bancada dos ultras fechada

A federação italiana analisou os cânticos racistas dos adeptos da Lázio a Umtiti e Banda, jogadores do Lecce, em partida realizada na quarta-feira, e decidiu sancionar o clube de Roma com um jogo com a "curva norte" fechada no seu estádio.

Assim, a Lázio vai receber o Empoli com fecho parcial do estádio, nomeadamente da bancada onde costumas ficar os ultras, responsáveis pelos cânticos contra os dois jogadores do Lecce.

A Lázio, antes de se conhecer a sanção, condenou os cânticos dos seus adeptos, mas não foi suficiente para evitar o castigo.

Sempre contro ogni forma di razzismo e discriminazione



➡️ https://t.co/cvh2Su32TK pic.twitter.com/iEUeQKeB9l - S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 5, 2023

