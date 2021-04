Lázio bate e destrona AC Milan da vice-liderança da Serie A

Equipa de Inzaghi mantém chances de ficar num lugar de acesso direto à Champions e milaneses estão agora no último lugar do pódio. Rafael Leão e Diogo Dalot entraram no decurso do jogo

O AC Milan perdeu, esta segunda-feira, com a Lazio 3-0, no Estádio Olímpico de Roma, e perdeu o segundo lugar da Serie A, caindo para o terceiro posto da classificação, em partilha com a Juventus e o Nápoles.

A equipa milanesa averbou, no encontro da 33.ª jornada, no qual os portugueses Rafael Leão e Diogo Dalot foram suplentes utilizados, a segunda derrota consecutiva no principal escalão italiano.

Um "bis" do argentino Joaquin Correa, aos dois e 51 minutos, e um outro tento do "artilheiro" Ciro Immobile (87), garantiram a vitória e deram esperança à equipa de Simone Inzaghi, sexta classificada, com 61 pontos, de poder ainda discutir uma vaga nos lugares que dão acesso direto à Liga dos Campeões.

O emblema milanês abandonou, assim, o segundo posto, por troca com a Atalanta (68), e passa a dividir o último lugar do pódio com a atual campeã Juventus e Nápoles, todos com 66 pontos. O Inter lidera a Serie A de forma isolada, com 79.

Horas antes, os napolitanos, com o internacional português Mário Rui entre os suplentes, foram ao reduto do Torino (16.º, com 31), triunfar por 2-0, num encontro que ficou resolvido ainda antes dos primeiros 15 minutos.

O médio francês Bakayoko (11), num belo remate colocado, abriu o ativo e, dois minutos depois, foi o nigeriano Osimhen a bater o experiente guardião Sigiru, sentenciando uma partida, que terminou com menos um elemento no lado anfitrião, face à expulsão de Mandragora (86).