Lázio arranca vitória a ferros em jogo com sete golos e chega ao quinto lugar da Serie A

Jovane Cabral não saiu do banco laziale

Foi preciso esperar para os instantes finais para a Lázio vencer este sábado no reduto do Spezia, por 4-3, e atingir provisoriamente o quinto lugar da Serie A, em jogo da 35ª jornada da Liga Bwin.

O jogo em La Spezia foi espetacular e incerto no resultado, com a Lazio obrigada por três vezes a anular vantagens do Spezia, para, finalmente, assegurar os três pontos com o vólei de Francesco Acerbi, para lá do minuto 90.

O francês Kelvin Amian marcou para o Spezia, no nono minuto, e Ciro Immobile empatou, aos 33 minutos, de grande penalidade, fazendo o seu 27.º golo na prova e alargando para quatro o avanço sobre Vlahovic na lista de melhores marcadores.

O colombiano Kevin Agudelo adiantou de novo o Spezia, aos 35 minutos, e o 2-2 foi apontado por Ivan Provedel, aos 54, na própria baliza.

Não houve abrandamento do ritmo de jogo e, passados dois minutos, o búlgaro Petko Hristov faz o 3-2. Não desanimou a Lazio e, pela terceira vez, os romanos empataram, através do sérvio Sergej Milinković-Savić, aos 68.

A equipa na qual milita Jovane Cabral, emprestado pelo Sporting e suplente não-utilizado na vitória frente ao Spezia, subiu provisoriamente ao quinto lugar da tabela, com 59 pontos, mais um do que a Roma de Mourinho, que no domingo recebe o Bolonha.