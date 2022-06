Lautaro rejeita saída: "O meu plano é claro, quero ficar no Inter na próxima época"

Avançado argentino descarta saída no verão, apesar do interesse do Chelsea e do Tottenham

Lautaro Martínez afirmou esta sexta-feira que não faz tenção de sair do Inter no mercado de verão, apesar da cobiça do Chelsea e do Tottenham, que estão interessados em contar com o argentino em 2022/23, de acordo com o The Mirror.

"Não recebi qualquer indicação do clube [Inter], mas o meu plano é claro, quero continuar no Inter na próxima temporada", reiterou, em declarações ao Daily Mail.

Lautaro sagrou-se campeão italiano na temporada 2020/21 com as cores do Inter e, esta temporada, apontou 25 golos e três assistências em 49 jogos no segundo classificado da Serie A.

Na quarta-feira, o avançado de 24 anos, que tem contrato com o Inter até 2026 e está avaliado em cerca de 70 milhões de euros, marcou um dos golos da vitória da Argentina sobre a Itália (3-0) na Finalíssima.