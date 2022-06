Lautaro Martínez vai ficar no Inter, garante agente: "Não há razão para sair"

Avançado também já expressou o desejo de continuar no Giuseppe Meazza

Lautaro Martínez protaganizou a época mais goleadora desde que chegou ao Inter, o que despertou a atenção do Chelsea e do Atlético de Madrid mas, segundo o agente do avançado, Alejandro Camaño, "não há razão" que justifique uma saída no verão.

"Até o momento, não tenho motivos para pensar que existe a possibilidade de ele deixar o Inter. A verdade é que um jogador que marca tantos golos num campeonato complicado como o italiano não passa despercebido, mas ele tem quatro anos de contrato. Ele está bem, está feliz, gosta da equipa, do clube e dos seus companheiros. Não há razão para sair", garantiu o representante de Martínez ao site FcInterNews.

O internacional argentino, de 24 anos, também já expressou recentemente a vontade de continuar ao serviço do Inter, onde se sagrou campeão italiano na temporada 2020/21.

Esta temporada, Martínez apontou 25 golos e três assistências em 49 jogos disputados no segundo classificado da Serie A.