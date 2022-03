Laurent Koscielny refuta acusações de racismo e anuncia fim de carreira

Koscielny com as cores do Bordéus

Koscielny foi acusado de "comportamento por vezes racista" por porte de ultras do Bordéus

Laurent Koscielny, internacional francês e antigo jogador do Arsenal e Bordéus, anunciou este sábado o fim da carreira de jogador, por via de um comunicado enviado ao jornal Sud Ouest, aproveitando para negar acusações de comportamento racista feitas por ultras do emblema francês.

Numa nota enviada ao jornal, o antigo central mostrou-se "surpreso, chocado e entristecido" pela publicação de um artigo em que um membro do UB87, claque do Bordéus, acusa-o de adotar um "comportamento por vezes racista" juntamente com Benoit Costil, guarda-redes da equipa gaulesa.

"Sem qualquer ambiguidade, ele [Koscielny] disputa fortemente estas acusações, que lhe causaram um dano severo e têm repercussões na sua família e nos que lhe são próximos. Em forma de lembrete, Laurent Koscielny não faz parte do staff profissional do clube desde o fim de janeiro de 2022, mas relembra que ainda é um funcionário do Bordéus", começou por refutar o experiente defesa.

Koscielny informou ainda que decidiu pendurar as chuteiras de jogador, pondo fim a uma carreira profissional de 18 anos dividida entre França, onde representou Guingamp, Tours e Lorient, e Inglaterra, onde atuou durante nove anos no Arsenal. Em 2019, regressou ao país-natal, pela porta do Bordéus, clube pelo qual chegou a jogar em 11 ocasiões esta época.

O antigo defesa de 36 anos foi convidado a integrar a estrutura técnica do atual lanterna-vermelha da Ligue 1, cargo pelo qual agradeceu ao Bordéus, antes voltar a negar as acusações dos ultras do clube.

"Ciente de que o clube atravessa dificuldades, ele [Koscielny] aceitou a proposta feita para ocupar um novo cargo e abdicar do seu salário, como um gesto de preocupação pelos melhores interesses do clube. Como tal, ele gostaria de agradecer ao clube pela marca de confiança que lhe mostraram ao confiar-lhe com esta posição".

"Laurent Koscielny também partilha a posição do clube, que recordou, por via de um comunicado de imprensa, que 'nenhum documento de suporte a estas alegações foi submetido à atenção do clube, o que, por príncipio, provoca o exercício da máxima cautela", pode ainda ler-se na nota enviada.

Koscielny despede-se assim de uma carreira que atravessou o período de maior fulgor no Arsenal, clube chegou a capitanear e pelo qual conquistou uma FA Cup e duas Taças da Liga inglesas. Ao serviço da seleção francesa, o antigo defesa central fez um golo em 51 jogos oficiais, incluindo participações nos Europeus de 2012 e 2016 e no Mundial de 2014.