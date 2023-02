Treinador do Lyon falou de mercado durante dez minutos e depois saiu, já que os jornalistas tinham pouco interesse em falar do jogo do fim de semana, contra o Troyes. "Foram vocês que decidiram falar do Troyes só depois de dez minutos, por isso, obrigado e até à próxima", disse, antes de se levantar e sair da sala de Imprensa

Laurent Blanc quitte la conférence de presse de l'OL subitement. Il semblait un peu agacé par l'accumulation de questions sur le mercato. pic.twitter.com/OfRfYFBD9G - RMC Sport (@RMCsport) February 3, 2023