Lateral-esquerdo do Bétis ruma à Premier League

Aston Villa de Unai Emery recruta Álex Moreno

Álex Moreno, lateral-esquerdo espanhol de 29 anos, assinou pelo Aston Villa de Unai emery.

A transferência deixa nos cofres do Bétis 13,5 milhões de euros, com mais 1,5 em objetivos.

O vínculo do canhoto é até 2026. Álex Moreno já nem sequer viajou com o Bétis para a Arábia Saudita, onde disputará a Supertaça de Espanha, e já foi apresentado pelo Aston Villa.