Lateral do Ajax confirma interesse do Barcelona: "Em junho será mais fácil"

Nicolás Tagliafico, lateral esquerdo do Ajax, confirmou este domingo que o Barcelona tentou contratá-lo no mercado de inverno, acrescentando que espera que a operação finalmente se concretize no próximo verão

Em declarações à TNT Sports, Tagliafico admitiu que houve negociações entre o Ajax e o Barcelona durante o mês de janeiro e revelou que esperar rumar à Catalunha quando o mercado reabrir.

"Houve interesse, os clubes falaram mas não chegaram a acordo... Era uma altura complicada para o clube nesse momento, mas eu estou convicto que em junho será mais fácil", referiu o lateral argentino de 29 anos.

Com mais um ano de contrato com o Ajax, Tagliafico garantiu estar totalmente focado nos objetivos da equipa neerlandesa, apesar da especulação que o rodeia.

"Tenho contrato aqui até meados de 2023, tenho um ano e pouco mais por cumprir. Não fiquei excitado [com o interesse do Barcelona], mas expressei aquilo que sentia, não temos de guardar essas coisas para nós. Mas pronto, o momento passou e agora temos de pensar naquilo que estamos a atravessar [esta época]", concluiu Tagliafico.

Esta temporada, o lateral perdeu a preponderância que vinha detendo nos últimos anos no Ajax, tendo atuado em 22 jogos esta temporada, 14 deles na Eredivisie, com um saldo de dois golos e três assistências.