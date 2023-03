Lateral convence Manchester United e renovação deve avançar

Luke Shaw terminava contrato no próximo ano, mas red devils chegaram a um acordo que deixa o lateral ligado até 2027

Luke Shaw parece destinado a ficar mais algum tempo no Manchester United. Os red devils estão convencidos com o rendimento do lateral e já terão chegado a um acordo para a renovação do contrato.

De acordo com o The Athletic, Shaw, que terminava a sua ligação com o clube em 2024, deve prolongar o seu vínculo com o Manchester United até 2027, estando a oficialização do acordo presa por detalhes.

Peça importante para Erik Ten Hag, Luke Shaw já realizou um total de 35 jogos, em 2022/2023. Em Old Trafford há quase nove anos, o lateral, que nem sempre foi titular indiscutível, já leva 249 partidas com a camisola dos red devils.