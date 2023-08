Lateral campeão do Mundo a caminho da Premier League

Gonzalo Montiel vai ser emprestado pelo Sevilha ao Nottingham Forest, num negócio que inclui uma opção de compra de 11 milhões de euros.

Depois de uma época em que venceu o Mundial'2022 pela Argentina e conquistou a Liga Europa ao serviço do Sevilha, Gonzalo Montiel vai experimentar a Premier League com as cores do Nottingham Forest.

A informação chega de Fabrizio Romano, especialista no mercado, que detalha que o lateral direito, de 26 anos, vai ser emprestado ao Forest com uma opção de compra de 11 milhões de euros.

Montiel já realizou os habituais exames médicos e está à espera que os dois clubes finalizem os últimos detalhes da transferência.

Contratado em 2021 ao River Plate, o defesa apontou um golo e três assistências em 43 jogos disputados na temporada transata pelo Sevilha.