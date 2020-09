Lateral brasileiro a atuar em Espanha terá sido detido por violência doméstica

Jonathan Silva atua no Las Palmas e encontra-se no centro da polémica.

A imprensa espanhola revela que Jonathan Silva, lateral brasileiro do Las Palmas - não confundir com o argentino com o mesmo nome, que representou o Sporting e atua no Leganés -, foi detido por alegada violência doméstica.

Segundo o jornal Canarias7, o jogador de 22 anos agrediu a namorada e as autoridades entraram em ação, detendo Jonathan.

O atleta canarinho encontra-se no Las Palmas por empréstimo do Almería. Representou também o Botafogo, no Brasil natal.