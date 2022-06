Laszlo Boloni, antigo treinador do Sporting, prestes a voltar ao ativo

Técnico romeno muito perto de assumir clube francês.

Sem clube desde que saiu do Panathinaikos, em maio de 2021, Laszlo Boloni está prestes a voltar ao ativo. O antigo treinador do Sporting vai assumir a liderança do Metz, num novo projeto que assinala o regresso a França.

De acordo com a imprensa local, o técnico romeno de 69 anos é o eleito para suceder a Frédéric Antonetti, que deixou o Metz, relegado ao segundo escalão.

Boloni, 69 anos, tem uma vasta carreira, inclusive no futebol português, onde orientou o Sporting em 2001/02 e 2002/03, vencendo um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.