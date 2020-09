LASK Linz vence antes da visita ao Sporting

O adversário do Sporting no play-off de qualificação para a fase de grupos da Liga Europa venceu na receção ao Wolfsberger,

O LASK Linz, adversário do Sporting no play-off de qualificação para a fase de grupos da Liga Europa, venceu este domingo na receção ao Wolfsberger, por 3-1, em jogo da terceira jornada do campeonato austríaco.

A equipa de Linz chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo do médio Hussein Balic, aos 26 minutos, e na segunda parte aumentou a vantagem, à passagem do minuto 55, de penálti, pelo dianteiro Marco Raguz.

O Wolfsberger ainda reentrou na discussão do resultado com o golo do central Dominik Baumgartner, aos 73 minutos, mas cinco minutos volvidos, aos 78, outro central, desta vez do LASK, Gernot Trauner, arrumou com a questão, ao fazer o 3-1.

Com esta vitória, o LASK sobe ao terceiro lugar, com sete pontos, os mesmos do segundo, o Rapid Viena, enquanto a liderança é ocupada pelo Salzburgo, com nove pontos.

O Sporting recebe o LASK Linz na próxima quinta-feira, a partir das 20:00, no "play-off' de qualificação para a fase de grupos, que será decidido a uma só mão.