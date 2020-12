Lars Stindl prolonga ligação com Borussia Monchengladbach

Redação com Lusa

O capitão do Borussia Monchengladbach renovou o contrato, que expirava no final da presente temporada.

O capitão do Borussia Monchengladbach, Lars Stindl, renovou esta sexta-feira contrato com o clube da primeira liga alemã, que expirava no final da presente época, até 2023.

"Estamos muito felizes por termos o Lars no Borussia por mais dois anos. Ele é o nosso melhor jogador, é um líder e chefe da nossa equipa", disse o diretor de desportivo, Max Eberl, citado pelo site do Gladbach, que nos oitavos de final da Liga dos Campeões vai enfrentar os ingleses do Manchester City.

O 11 vezes internacional pela Alemanha, de 32 anos, tem sido um jogador preponderante na equipa orientada por Marco Rose, sendo, até ao momento, o melhor marcador da equipa em 2020/21, com nove golos anotados e seis assistências em 19 jogos.

O atual oitavo colocado da Bundesliga, com 18 pontos, anunciou também a prorrogação do contrato com o defesa Tony Jantschke, igualmente até 2023.