Laporte saiu do Southampton-Manchester City com um "presente" que ninguém gosta

Além de não ter conseguido a vitória - empate 1-1 frente ao Southampton, Laporte também saiu do jogo com um corte feio na coxa direita. O melhor do dia foi ter marcado um golo.

O Southampton-Manchester City foi um jogo que marcou Aymeric Laporte. De forma literal... o defesa-central dos citizens ficou com a perna em mau estado depois de um lance com Stuart Armstrong e, nas redes sociais, publicou uma fotografia que mostra um corte na coxa.

"Obrigado pelo presente", escreveu em jeito de brincadeira o franco-espanhol, que apontou o único golo da equipa de Manchester no empate (1-1) diante do Southampton.