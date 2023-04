Laporte não conta para Guardiola e deve sair

Central espanhol tem vários interessados, com o Barcelona à cabeça. Foi contratado por 65 milhões de euros, no inverno de 2018, mas perdeu muito espaço esta temporada

No meio de um plantel recheado de estrelas, não há espaço para todos. No do Manchester City, pelo menos, deve deixar de haver para Aymeric Laporte, um dos jogadores apontados à saída no próximo verão.

Contratado por 65 milhões de euros, no inverno de 2018, o central espanhol chegou a ser um indiscutível para Guardiola, que, ainda assim, esta época, tem confiado mais em todos os outros centrais do plantel (Rúben Dias, Stones, Akanji e Aké).

Deixando o Etihad, o central pode não só mudar de equipa como também de campeonato. É que o Barcelona surge como um dos principais interessados, como escreve o AS, esta terça-feira.