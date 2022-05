Central cityzen foi um dos primeiros a reagir ao anúncio do pré-acordo com o goleador norueguês

Aymeric Laporte foi, esta terça-feira, um dos primeiros elementos do Manchester City a reagir publicamente ao princípio de acordo do clube com o Dortmund, com vista à contratação de Erling Haaland.

Bem-humorado, o central francês reagiu à vinda do avançado norueguês na rede social Twitter: "Feliz por não ter de correr atrás deste gajo nos próximos anos. Bem-vindo, Haaland".

Com as negociações com o Dortmund finalizadas, resta apenas que o City feche termos com o jogador de 21 anos para que a mudança seja consumada e Haaland se torne no novo avançado dos cityzens a partir da próxima época.