Laporte cansado de autografar para Haaland: "Já assinei mais bolas tuas do que contratos"

Central espanhol bem disposto depois de mais uma grande demonstração de classe do avançado, que leva três jogos seguidos em casa a fazer três golos

Erling Haaland continua absolutamente imparável pelo Manchester City. O avançado norueguês somou este domingo o terceiro hat-trick consecutivo em jogos em casa, levando a bola para casa, no final. O plantel assinou o esférico, mas há quem já esteja farto de tanto autógrafo.

"Aqui vamos nós outra vez. Já assinei mais bolas tuas do que contrato. Felicidades, titã", pôde ler-se na mensagem deixada pelo central.

Em 11 partidas, o antigo avançado do Dortmund leva já 17 golos e três assistências pela nova equipa, marcando por três vezes, então, a Manchester United, Nottingham Forest e a Crystal Palace.