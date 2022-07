Laporta: "Vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que De Jong fique"

Presidente do Barcelona admitiu que "questões salariais" vão ditar se a transferência do médio neerlandês se materializa

Joan Laporta, presidente do Barcelona, garantiu este sábado que fará tudo o que conseguir para evitar a saída de Frenkie de Jong, que tem sido incessantemente associado ao Manchester United desde a abertura do mercado de verão.

"Vou fazer tudo ao meu alcance para que fique. Também é uma questão salarial e há que ajustá-lo. Sabemos que há clubes que o querem, não só o Manchester United, mas não temos intenção de vender", afirmou o dirigente máximo dos blaugrana, num evento de homenagem a Johan Cruyff, em S"Agaró, na província de Girona.

"Sabemos que ele quer ficar e que é muito importante a vontade do jogador. Está bem no Barcelona e, dentro do pouco que podemos, farei tudo o que possa para que fique. Frenkie é de nível mundial", assegurou.

De Jong está há três temporadas na Catalunha, tendo registado quatro golos e cinco assistências em 47 jogos disputados na época transata.

As últimas informações avançadas pela Imprensa catalã deram conta de um acordo prestes a ser finalizado entre o Barcelona e o Manchester United, envolvendo o pagamento de cerca de 80 milhões de euros.

A confirmar-se a mudança, o médio de 25 anos reeencontrará Erik ten Hag em Old Trafford, depois de o técnico o ter orientado no Ajax, antes de De Jong ter reforçado o Barcelona no verão de 2019, a troco de 75 milhões de euros.