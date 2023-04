Laporta visa Real sobre caso Negreira: "Durante 70 anos, quem nomeava árbitros..."

Joan Laporta, em conferência de imprensa, defendeu o Barcelona das acusações no "caso Negreira".

Recados para o grande rival: "Barcelona não cometeu qualquer crime. O caso Negreira não é um crime de corrupção desportiva. Prestaram-nos serviços que foram documentados. Penso que é evidente que não houve crime. Gostaria de fazer uma referência a um clube que diz sentir-se prejudicado, o Real Madrid. Todos sabemos que tem sido beneficiado historicamente e no presente. É favorecido por qualquer razão. Um clube que foi considerado a equipa do regime da época, devido à sua proximidade com o poder político, económico e desportivo. Durante 70 anos, aqueles que nomeavam árbitros eram, como já disse, ex-parceiros, ex-jogadores, ex-dirigentes do Real Madrid e, por vezes, até todos ao mesmo tempo. Este clube considerar-se injustiçado no melhor período da história do Barcelona parece-me ser um exercício de cinismo sem precedentes. Espero que possam ser expostos em tribunal, porque é um exercício de cinismo sem precedentes."

Críticas quanto ao timing do caso: "Esta campanha chega quando estamos a começar a sair do túnel. Salvámos o Barça financeiramente, estamos a competir bem, somos os primeiros na liga. Não é uma coincidência. Chega numa altura em que o Barcelona está a trabalhar num novo formato de competição europeia. Aqui, o presidente de La Liga encorajou a UEFA a juntar-se a este linchamento público. Estas coincidências explicam o porquê. É o ataque mais feroz que a entidade já sofreu em toda a sua história. Peço aos barcelonistas que se mantenham unidos na defesa do símbolo, do ADN fundador do clube. Peço aos barcelonistas que se mantenham unidos na defesa do clube."